Lions-Ass Bohlmann fällt aus – für immer

Wochen-, ja monatelang hat sich Simon Bohlmann auf die neue Saison in der Football-Bundesliga vorbereitet. So wie immer, mit jeder Menge Schweiß, Mühe, Zeitaufwand und Leidenschaft. Das Testspiel in Hannover hat der 32-Jährige noch als Kapitän im Lions-Trikot mitgemacht. Doch wenige Tage danach...