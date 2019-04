Lions zeigen ein paar gute Dinge und ein paar doofe Fehler

In alten Trikots mit reichlich neuem Inhalt präsentierten sich die Braunschweiger Footballer am Samstagnachmittag erstmals in diesem Jahr ihren Anhängern. Dass die Lions keine Mühe haben würden, die Hannoveraner Gastgeber zu besiegen, war vorher klar. Denn die Braunschweiger streben die Rückkehr...