Braunschweig. Luca Podlech übernimmt das Amt des Leiters „Medien und Kommunikation“ bei Eintracht Braunschweig. Damit gehört er zu den Jüngsten seiner Zunft.

Eine weitere Personalie ist bei Eintracht Braunschweig geklärt. Zugegeben: Sie hat nur indirekten Einfluss auf das, was auf dem Platz so geschieht. Dafür ist sie entscheidend für die Außendarstellung des Klubs. Luca Podlech ist der neue Leiter „Medien und Kommunikation“.

Damit haben die Blau-Gelben ihre höchste Stelle im Bereich Medienarbeit mit einem echten Braunschweiger Jung besetzt. Podlech kommt aus der Löwenstadt, war selbst bis vor wenigen Monaten noch als Torwart für die zweite Mannschaft der Eintracht aktiv. „Luca ist bereits seit 2010 in verschiedenen Funktionen für uns tätig und kennt Stadt, Medienlandschaft, Verein sowie das Umfeld bestens. Er hat in den ersten Wochen seiner Amtszeit bereits wichtige Weichen für eine Neuausrichtung der Kommunikationsabteilung gestellt und auch in herausfordernden Situationen ruhigen Kopf bewahrt“, wird Geschäftsführer Wolfram Benz in einer Klubmitteilung zitiert.

Eintracht Braunschweig: Luca Podlech beerbt Denise Schäfer

Damit ist nach Monaten die Vakanz auf dieser Position nach dem Weggang von Ex-Pressechefin Denise Schäfer endlich geschlossen. Obwohl: Auch in der Zwischenzeit zeichnete der gebürtige Braunschweiger Podlech für die Leitung der Abteilung verantwortlich. Zuvor wirkte er seit September 2021 bereits als Stellvertreter Schäfers. Er selbst identifiziere sich „sehr mit dem Verein und mit den Menschen, die ihn so lebendig machen“, wie er in der Mittelung sagt.

Mit gerade einmal 27 Jahren gehört Podlech zu den jüngsten Medienchefs im deutschen Profifußball. In den kommenden Monaten wird sein Arbeitspensum sicher nicht geringer. Noch ist zwar nicht klar, in welcher Liga Eintracht Braunschweig in der kommenden Saison antreten wird. So oder so wird er aber ganz sicher einige Personalwechsel zu verkünden haben – und dann wird es um Akteure gehen, die direkten Einfluss auf den sportlichen Erfolg oder Miserfolg haben.

