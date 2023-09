Denise Schäfer verlässt Eintracht Braunschweig

Das Transferfenster ist bereits geschlossen. Dennoch muss Eintracht Braunschweig mittelfristig einen Abgang hinnehmen. Denise Schäfer, Leiterin Medien und Kommunikation sowie Pressesprecherin, wird den Fußball-Zweitligisten spätestens in der Winterpause verlassen und die Position als Direktorin Medien und Kommunikation beim FC Augsburg antreten.

Mehr zum Thema Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig erstmals mit vollem Kader? Von wegen!

Es droht auch ein Fan-Boykott in Eintrachts Derby gegen 96

„Vollmann raus“ - So reagiert Eintrachts Sportchef auf die Rufe

Hochscheidt würde Derby-Sieg nicht gegen Klassenerhalt tauschen

Seit 2009 arbeitete die heute 39-Jährige für den Traditionsklub. Seit 2015 ist sie Pressesprecherin. „Im Sommer 2018 übernahm sie als Abteilungsleiterin die Gesamtverantwortung für die komplette interne und externe Kommunikation“, schreibt der Klub in seiner Pressemitteilung.

Denise Schäfer lernte bei Eintracht Braunschweig viele tolle Menschen kennen

„Mit der Eintracht durfte ich einen langen und intensiven Weg gehen, auf dem ich viele tolle Menschen kennengelernt habe, von denen einige zu guten Freunden wurden. Dafür bin ich extrem dankbar. Schon jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe beim FC Augsburg, werde bis dahin jedoch die Blau-Gelben intensiv begleiten und mich anschließend auf jede Rückkehr ins Eintracht-Stadion freuen“, sagte Schäfer.

Beim FCA übernimmt sie eine neu geschaffene Führungsposition. Die Fuggerstädter hoben auch ihr großes Netzwerk in der Medienbranche sowie ihre Erfahrungen auch als Mitglied der DFL-Kommission Clubmedien hervor.

Eintracht-Geschäftsführer Wolfram Benz bedauert Abschied von Denise Schäfer

„Es ist schade, dass Denise uns nach so vielen Jahren verlassen wird. Sie hat die Abteilungsleitung in einer für die Eintracht sehr schwierigen Phase 2018 übernommen und ist in ihrer gesamten Zeit mit viel Herzblut die Aufgaben angegangen. Wir wünschen Denise für ihre neue Aufgabe in der Bundesliga viel Erfolg und alles Gute. Dieser Wechsel ist sowohl für sie persönlich als auch für die Eintracht eine Chance für Veränderung. Gemeinsam arbeiten wir bereits intensiv an einer Nachfolge und freuen uns, dass Denise uns noch einige Zeit erhalten bleibt und diesen Prozess begleiten wird. Sie wird in unserer Geschäftsstelle und im Eintracht-Stadion jederzeit herzlich willkommen sein“, sagt Wolfram Benz, Sprecher der Geschäftsführung von Eintracht Braunschweig.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de