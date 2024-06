Braunschweig. Der Offensiv-Allrounder unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Doch wie steht‘s um seine Nebenleute im Mittelfeld der Blau-Gelben?

Zehn Tage vor dem Trainingsauftakt hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig die Vertragsverlängerung von Fabio Kaufmann unter Dach und Fach gebracht. Der 31-Jährige unterschrieb am Donnerstag ein neues Arbeitspapier mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2025 – inklusive Verlängerungsoption.

In der vergangenen Saison, an deren Ende der vielumjubelte Klassenerhalt stand, absolvierte Kaufmann 33 von 35 möglichen Pflichtspielen in Liga und Pokal. Er erzielte sechs Tore und legte ein weiteres auf. Bemerkenswerter war aber die Entwicklung des Deutsch-Italieners. Unter dem ehemaligen Trainer Jens Härtel ging Kaufmann als Außenstürmer in die Saison. Nach dem Trainerwechsel zum heutigen Chefcoach Daniel Scherning wurde Kaufmann zum Achter umgeschult. Im zentralen Mittelfeld konnte er seine Lauf- und Zweikampfstärke besser ausspielen und mauserte sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Spieler im System der Eintracht.

Fabio Kaufmann war eine Konstante im Mittelfeld

Oder wie Sportdirektor Benjamin Kessel es sagt: „Unter Daniel Scherning hat er die neue Rolle des Achters sehr gut angenommen und mit seiner Dynamik und dem Zug zum Tor eine wichtige Komponente auf dieser Position ins Spiel gebracht.“

Nun bleibt der 1,81-Meter-Mann dem Klub als Konstante im Mittelfeld erhalten. Die Verhandlungen hatten sich etwas hingezogen, da beide Parteien zu Beginn etwas weiter mit ihren Vorstellungen auseinanderlagen. Aber schlussendlich hat‘s doch noch geklappt mit der Einigung. Eintracht setzt damit ein weiteres Zeichen. Kaufmann nahm nicht nur auf dem Platz eine wichtige Rolle ein, sondern war auch fürs Teamgefüge wichtig. Kaufmann sein „ein sehr kommunikativer Typ, der seine Stärken nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz hat“, sagt Kessel.

Wie steht‘s um weitere Neuzugänge bei Eintracht Braunschweig?

Kaufmanns Nebenleute werden aber vermehrt andere Namen tragen als zuletzt. Für die Positionen um den Rechtsfuß herum haben Kessel und sein Team zuletzt mehrere Personalien verkündet. Der Transfer von Perspektivspieler Max Marie (St. Pauli U23) ist schon länger fix. Sidney Raebiger gesellte sich von Eintracht Frankfurt dazu. Und hinter Kaufmann soll künftig Sven Köhler (Odense BK) auf der Sechserposition aufräumen.

Doch bei diesen Neuerungen wird es nicht bleiben. In der vergangenen Saison bestand das zentrale Dreier-Mittelfeld regelmäßig aus Kaufmann, Thorir Helgason und Robin Krauße. Mit Krauße verhandelt der Klub noch wegen einer Weiterbeschäftigung, will dem aktuellen Vizekapitän aber offenbar nur noch eine kleinere Rolle zugestehen. Den Isländer Helgason will die Eintracht gern halten. Die Kaufoption konnte der Klub aber nicht stemmen. Beim italienischen Erstligisten US Lecce ist Helgason noch gebunden, besitzt aber wohl keine Zukunft mehr.

Fabio Kaufmann will den Aufschwung mitnehmen

Die Chancen, ihn erneut nach Braunschweig zu lotsen, sind da, aber die Eintracht hat auch Konkurrenz im Werben um den 23-Jährigen. Klar ist, in diesem Mannschaftsteil fehlt noch der Nebenmann für Kaufmann. Ein Stammspieler, der Spielkontrolle und auch Torgefahr ausstrahlt. Das Interesse der Braunschweiger am Darmstädter und vormaligen Magdeburger Andreas Müller ist verbrieft. Bei den Lilien besitzt der 23-Jährige aber noch einen Vertrag bis 2026.

Weitere Baustellen im Kader sind das Tor, die Innenverteidigung, die rechte Schiene und das Sturmzentrum. Um diese zu schließen, bleibt den Braunschweigern noch Zeit. Das Transferfenster schließt am 30. August. Mit der Vertragsverlängerung Fabio Kaufmanns hat der Klub aber nun einen weiteren großen Fortschritt am Fundament vor die kommende Spielzeit geschafft. Da soll der Aufschwung der vergangenen Saison möglichst fortgeführt werden. Kaufmann will dazu beitragen. „Die Entwicklung von uns als Mannschaft und vom gesamten Verein ist noch lange nicht am Ende“, sagt er.

