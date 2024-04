Braunschweig. Am Sonntag spielt Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96. Am Freitag steigt die Pressekonferenz vor dem Derby. Wir zeigen diese live.

Es ist Derbyzeit. Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt Eintracht Braunschweig den großen Rivalen Hannover 96 in der Zweiten Fußball-Bundesliga zum Rückspiel. Das Hinspiel ging mit 0:2 verloren. Seither ist viel passiert. Daniel Scherning übernahm die Löwen nach der Niederlage als Trainer und brachte gemeinsam mit der Mannschaft die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurück.

Und vor dem Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 wird der Trainer von Eintracht Braunschweig so wie vor jedem Spiel in der Zweiten Liga Rede und Antwort stehen – im rahmen der Pressekonferenz vorm Spieltag. Diese findet am Freitag ab 14 Uhr statt. Wir sind für alle Eintracht Fans bei der Vor-Derby-Pressekonferenz dabei und zeigen selbige ab 13.45 Uhr im Livestream.

Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96: So ist die Ausgangslage vorm Niedersachsen-Derby

Bei 30 Punkten steht die Eintracht sechs Spieltage vor dem Saisonende. Ein paar müssen noch dazukommen, um ein weiteres Jahr in der 2. Liga einzutüten. Zuletzt verlor Braunschweig allerdings bei Topteam Fortuna Düsseldorf mit 0:2. Hannover 96 ließ gegen Eintrachts Keller-Kontrahenten FC Schalke 04 beim schmeichelhaften 1:1 Federn.

Weitere Teams, die die Eintracht hinter sich lassen muss, sind der VfL Osnabrück, Wehen Wiesbaden und der 1. FC Magdeburg. Doch die Spieler selbst wissen, dass es zuvorderst auf sie ankommt. Mittelfeld-Antreiber Fabio Kaufmann sagte etwa: „Ich habe mal gesagt: ,wir müssen unser eigenes Rennen fahren.’ Wenn ich immer auf die Tabelle geguckt hätte, wäre ich nach dem zehnten Spieltag zum Entschluss gekommen, nicht mehr ins Training zu gehen. So wie ich damals nicht auf die Tabelle geguckt habe, mache ich das auch jetzt nicht. Wir müssen am letzten Spieltag überm Strich sein, das ist allesentscheidend. Wir haben es selbst in der Hand. Wir müssen nicht auf die anderen schauen, wir können Spiele selbst beeinflussen.“

Für die Fans der Blau-Gelben ist neben dem Klassenerhalt aber auch der Erfolg im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 wichtig. Sie forderten schon nach den Spielen gegen Elversberg (5:0) und in Düsseldorf vehement den Derbysieg. Am Samstag (11 Uhr) werden sie in großer Zahl zum Abschlusstraining in der Rheingoldarena erwartet.

Livestream: So sehen sie die Eintracht-Pressekonferenz vor dem Derby gegen Hannover 96

Zur besten Darstellung unseres Livestreams der Pressekonferenz von Eintracht Braunschweig vor dem Derby in der Zweiten Bundesliga gegen Hannover 96 empfehlen wir den Chrome-Browser. Sollte es zu Verbindungsabbrüchen und/oder einer stockenden Darstellung kommen, empfehlen wir eine Reduzierung der Auflösung und damit der benötigten Bandbreite (über das Zahnrad-Symbol unten rechts). Möglicherweise kann auch ein Reload des Browser-Tabs/-Fensters helfen.

Bitte beachten Sie: Zur Anzeige des Livestreams müssen Sie die Anzeige von externen Inhalten zulassen und diese über den kleinen Schieberegler/Button bestätigen!