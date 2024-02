Braunschweig. Eintrachts Verteidiger verwandelt gegen Karlsruhe den ersten Braunschweiger Strafstoß dieser Saison, Daniel Scherning hofft auf mehr.

Hasan Kurucay hatte am Freitag offenbar schon so ein Gefühl. Der 26 Jahre alte Eintracht-Verteidiger schnappte sich im Abschlusstraining vor der Zweitliga-Partie gegen den Karlsruher SC noch ein paar Bälle, um Elfmeter zu üben. „Ich habe gehofft, dass wir einen Strafstoß bekommen“, sagte er nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen die Badener, den er mit seinem Treffer zum 1:0 eingeleitet hatte (13. Minute) - aus elf Metern. Ermin Bicakcic war zuvor gefoult worden, Kurucay übernahm die Verantwortung. „Ich war sehr selbstbewusst“, erklärte er. Offenbar aus gutem Grund: „Ich habe in meiner Karriere noch nie einen Strafstoß verschossen.“ Als Profi in Dänemark und Norwegen waren dem Verteidiger acht Treffer gelungen, die meisten vom Punkt aus. „Auch daher war ich mir sehr sicher“, sagte er.