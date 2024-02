Braunschweig. Der Kampf um den Klassenerhalt wird kräftezehrend. Welche Spieler werden dabei besonders wichtig? Und für wen wird‘s eng?

Eintracht Braunschweigs Kader für den Kampf um den Klassenerhalt steht fest. In der Wintertransferphase haben die Blau-Gelben noch einmal nachgebessert. Drei Spieler kamen, drei gingen. Und unter dem neuen Trainer Daniel Scherning hat der Fußball-Zweitligist in den vergangenen Wochen gezeigt, dass mehr in ihm steckt als von vielen angenommen. Doch wer wird im Abstiegskampf eine entscheidende Rolle spielen? Wer tut sich womöglich als X-Faktor hervor? Und wessen Einfluss wird schwinden? Das Eintracht-Aufgebot in der Analyse.