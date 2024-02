Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Neuzugänge Hampus Finndell und Anderson Lucoqui sind ins Training eingestiegen. So lief es für die beiden.

Erst am Donnerstag kamen Anderson Lucoqui und Hampus Finndell bei Eintracht Braunschweig an. Es war der letzte Tag der Transferperiode im Winter. Zwei Tage später stand das Spiel bei Schalke 04 an, das der Fußball-Zweitligist mit 0:1 verlor. Es blieb also nicht viel Zeit für die beiden Neuzugänge, ihre neuen Teamkollegen genauer kennenzulernen. Das ändert sich spätestens diese Woche.