Gelsenkirchen. Eintracht Braunschweig fehlt die finale Konsequenz. Für die Neuzugänge Hampus Finndell und Anderson Lucoqui kam ein Einsatz zu früh.

Es war ja klar, dass es nicht ewig so weitergehen konnte. Die Euphorie um Eintracht Braunschweig war nach einer verkorksten Hinrunde wieder erheblich gewachsen. Das 0:1 bei Schalke 04 bedeutete die erste Niederlage nach vier Siegen in der 2. Fußball-Bundesliga in Folge für die Blau-Gelben. Solche Rückschläge aber sind eingepreist in den Plan, den Daniel Scherning in der Löwenstadt verfolgt. Wobei der Trainer die Pleite gar nicht unbedingt als solchen einordnet.