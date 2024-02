Gelsenkirchen. Die 0:1-Niederlage beendete Eintracht Braunschweigs Erfolgsserie. Ron-Thorben Hoffmann zieht aber auch Positives aus dem Spiel.

Ein bisschen geknickt wirkte Ron-Thorben Hoffmann am Samstagnachmittag in den Katakomben tief im Bauch der Schalker Arena. Gerade hatte Eintracht Braunschweig gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 verloren. Es war die erste Pleite der Blau-Gelben seit dem 2. Dezember. Danach hatte es in der 2. Fußball-Bundesliga vier Siege in Folge gegeben. Die Euphorie war wieder angewachsen in der Löwenstadt.