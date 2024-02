Braunschweig. Der Linksverteidiger erweitert Eintracht Braunschweigs Optionen in der Defensive. Das sind die Hintergründe des Last-Minute-Transfers.

Für einen kurzen Moment durchbrach ein winziges Lächeln die ostwestfälische Abgeklärtheit. Als Daniel Scherning auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 (Samstag, 13 Uhr) auf den nahenden Transferschluss angesprochen wurde, sagte er: „Die Wahrscheinlichkeit, dass noch was passiert, ist sicherlich noch da, aber nicht mehr so hoch wie in den Tagen davor. Jetzt warten wir einfach mal die vier Stunden ab, die es jetzt noch sind, dann wissen wir alle deutlich mehr.“