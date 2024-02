Braunschweig. Eintracht-Trainer Daniel Scherning kann für das Spiel der Braunschweiger gegen Schalke fast aus dem Vollen schöpfen.

Youssef Amyn hat am Donnerstag das erste Mal seit seinem Auftritt im Asien-Cup wieder in Braunschweig bei der Eintracht trainiert. Noch am Montag hatte er für den Irak im Achtelfinalspiel gegen Jordanien in der Startelf gestanden. Der Trainer wechselte ihn in der 54. Minute aus, die irakische Mannschaft verlor in einer dramatischen Schlussphase das Spiel durch zwei Tore in der Nachspielzeit. Der gebürtige Essener Amyn bestritt sein sechstes Länderspiel für den Irak.