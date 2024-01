Braunschweig. Schwedische Zeitung bringt den Mittelfeldspieler mit Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig in Verbindung. Es geht um eine Leihe.

Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Transferfenster. Und der Handlungsdruck schien bei den Verantwortlichen von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig eigentlich nicht mehr ganz so groß gewesen zu sein. Nach einem defensiven Mittelfeldspieler hielten Benjamin Kessel und Co. zuletzt offenkundig Ausschau.