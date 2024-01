Braunschweig. Der ehemalige Braunschweiger trifft in der Bundesliga, könnte es gar zur EM schaffen. Deniz Dogan und Henning Bürger blicken zurück.

Was haben Gerd Müller, Claudio Pizzaro, Robert Lewandowski, Ronald Worm und Deniz Undav gemeinsam? Richtig, all diesen Fußballern ist es gelungen, in der Bundesliga drei Tore in einem Spiel zu erzielen. Für Undav war es am vergangenen Wochenende so weit. Beim 5:2 des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig durfte er dreifach jubeln.