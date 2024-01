Braunschweig. Kein Gegner in Liga 2 will mehr gern gegen diese Braunschweiger spielen, Marvin Rittmüller sagt: Gerade macht‘s extrem großen Spaß.

Rückblick in den November: Im Zweitliga-Spiel gegen den Hamburger SV klärt Marvin Rittmüller ohne große Not eine Flanke per Flugkopfball zur Ecke. Aus mangelndem Selbstvertrauen und in Hektik. Die Folge: Der HSV erzielt die 1:0-Führung, die Eintracht verliert am Ende 1:2.