Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Trainer hat den Linksverteidiger in allen sechs Partien eingesetzt, nennt aber auch mögliche Alternativen.

Anton Donkor ist einer der Dauerbrenner bei Eintracht Braunschweig. Lediglich am 1. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga fehlte er gesperrt, in Karlsruhe nahm ihn der damalige Trainer Jens Härtel in der Schlussphase vom Feld. Seither hat Donkor jede Minute absolviert, 1614 sind es in Summe. Nur Ron-Thorben Hoffmann steht in diesem Ranking vor ihm. Der Torhüter verpasste kein einziges Spiel (1710 Minuten).