Braunschweig. Nach dem Abbruch der Jahreshauptversammlung im November folgt am Sonntag der zweite Versuch. Darum bleibt die JHV brisant.

Die Anspannung, die Nicole Kumpis am 17. November mit auf das Podium im Business-Bereich des Eintracht-Stadions trug, war beinahe greifbar. Denn eigentlich hatten sich alle auf einen langen Abend eingestellt. Gegen 19.30 Uhr aber musste die Präsidentin von Eintracht Braunschweig die Jahreshauptversammlung (JHV) abbrechen. Die Technik hatte gestreikt. Mitglieder, die der Veranstaltung digital beiwohnen wollten, konnten sich nicht einwählen – und somit auch nicht an den Abstimmungen teilnehmen. Am Sonntag (14 Uhr, VW-Halle) folgt nun der zweite Versuch einer JHV. Das Stimmungsbild hat sich seither etwas verändert. Gänzlich gewichen ist die Brisanz aber nicht.