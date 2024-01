Braunschweig. Der Franzose tat sich nach seinem Wechsel aus Luxemburg nach Braunschweig zunächst schwer, doch nun läuft es bei dem 20-Jährigen.

Rapid Om. de Menton, AS Roquebrune Cap Martin, Cavigal Nice S., FCO Dijon, Swift Hesperingen: Was auch Anlegehäfen einer Mittelmeerkreuzfahrt sein könnten, sind in Wahrheit die Namen der Klubs, für die Rayan Philippe die Fußballschuhe geschnürt hat, ehe er zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist. Der 20 Jahre alte Franzose, der ablösefrei als Torschützenkönig aus Luxemburgs erster Liga gekommen war, benötigte eine ganze Menge Anlaufzeit, aber im Spätherbst war er auf einmal da. Wenn es läuft, dann läuft‘s. Doch Geduld war ein entscheidender Faktor.