Braunschweig. Die Braunschweiger starten gestärkt und angriffslustig in die zweite Saisonhälfte - die Defensive steht, und vorne bleibt einer heiß.

Fast auf den Tag genau einen Monat nach dem jüngsten Zweitliga-Spiel (2:1 gegen Kaiserslautern) startet die Eintracht in die Rückrunde. Am Freitag steht für die Braunschweiger die Reise in den Norden an, wo es die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning von 18.30 Uhr an mit dem Herbstmeister Holstein Kiel zu tun bekommt. Auswärts beim Spitzenteam: Eine höhere Hürde hätte es für das Kellerkind wohl nicht geben können. Dennoch gehen die Blau-Gelben gestärkt und angriffslustig in die restlichen 17 Partien. Drei Erkenntnisse lieferte die einmonatige Winterpause.