Braunschweig. Der Landesliga-Torschützenkönig aus Wolfenbüttel erfüllt sich einen ersten Traum, doch die Erfüllung des großen Traums steht noch aus.

Es gab mal eine Zeit, da stopfte sich Linus Queißer eine Banane nach der anderen rein. Da der Fußballer des Landesligisten MTV Wolfenbüttel in der Phase oftmals recht schnell von Muskelkrämpfen geplagt war, wollte er dem Problem mit Bananen entgegenwirken. In dem gelben Snack ist viel Kalium enthalten, das gegen Krämpfe helfen soll. Dieses Ritual hatte sich in seinem Verein schon so herumgesprochen, dass Queißer zu seinem Geburtstag im Oktober einen Bund Bananen geschenkt bekam - verziert mit rotem Schleifchen.