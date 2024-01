Braunschweig. Der Torwart fühlt sich wohl in Braunschweig. Sein Fokus liegt aber zunächst auf dem Klassenerhalt – und auf mehr Zu-Null-Spielen.

Nur einmal hat‘s bislang geklappt. Ein einziges Mal stand sie: die Null. Gegen Schalke 04 konnten sich die Zweitliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig mit 1:0 durchsetzen. Ansonsten blieb die Weste in der laufenden Spielzeit in keiner Partie weiß. Wen so etwas besonders ärgert? In der Regel den Torhüter. Auch für Ron-Thorben Hoffmann dürfen es in der Rückserie gerne ein paar Spiele mehr ohne Gegentor werden. „Absolut“, sagt der 24-Jährige, „ich finde aber auch, dass wir jetzt eine sehr gute defensive Stabilität haben.“