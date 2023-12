Braunschweig. Das Braunschweiger Zweitliga-Team wird sich in der Löwenstadt auf die Rückrunde vorbereiten. Am 7. Januar kommt es zu einem Testspiel.

Eintracht Braunschweig wird sich in der Winterpause 2023/2024 – anders als in den vergangenen Jahren – in Braunschweig auf die Rückrunde vorbereiten und nicht ins Trainingslager reisen. „Wir haben in Braunschweig auch bei winterlichen Witterungsverhältnissen super Bedingungen – einer unserer Trainingsplätze ist mit einer Rasenheizung ausgestattet – um uns bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten. Zudem ist die Winterpause relativ kurz und durch ein Trainingslager würde aufgrund der An- und Abreise wertvolle Zeit verloren gehen. Dies hat bei der Entscheidung ebenso eine Rolle gespielt wie der Blick auf die Kosten“, wird Eintrachts Sportdirektor Benjamin Kessel in einer Pressemitteilung zitiert.

Testspiel gegen Werder Bremen am 7. Januar im Eintracht-Stadion

Für die Wintervorbereitung steht das erste Testspiel fest. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning wird am Sonntag, dem 7. Januar 2024 gegen Werder Bremen antreten. Die Begegnung gegen den Bundesligisten findet ab 15 Uhr im Eintracht-Stadion statt. Informationen zum Ticket-Verkauf folgen rechtzeitig.

