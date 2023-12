Braunschweig. Eintrachts Trainer kritisiert die Kommunikation der Schiedsrichter und erklärt, warum sein Team noch keinen einzigen Strafstoß erhielt.

Der Blick auf die nackten Zahlen kann bei Spielern, Veranwortlichen und Fans von Eintracht Braunschweig keine große Freude auslösen: 17. in der 2. Fußball-Bundesliga, das rettende Ufer auf Rang 15 ist schon neun Punkte weg, mit elf Toren aus 15 Spielen stellen die Blau-Gelben die schwächste Offensive der Liga. Und auch in einer weiteren Statistik liegt die Mannschaft von Daniel Scherning ganz hinten: bei den Strafstößen. In dieser Saison gab es noch keinen einzigen für die Eintracht. Alle anderen Klubs haben mindestens einen Strafstoß zugesprochen bekommen, Hannover 96 als Spitzenreiter dieser Kategorie sogar deren acht.