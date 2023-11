Braunschweig. Ob er Samstag für Eintracht Braunschweig spielen kann, entscheidet sich spontan. Johan Gómez ist wieder fit. Ein Stürmer dagegen fehlt.

Kurzzeitig stockte den Zuschauern, Spielern und Verantwortlichen im Hamburger Volksparkstadion der Atem. Eilig rannten die Ärzte und Physiotherapeuten herbei. Auch zwei Sanitäter machten sich auf den Weg. Eintracht Braunschweigs Saulo Decarli lag nach einem Zusammenprall mit Keeper Ron-Thorben Hoffmann im Strafraum, war einen Moment lang bewusstlos. Eigentlich wollte der Schweizer sogar weiterspielen, Trainer Daniel Scherning aber wechselte ihn aus. Ob der Innenverteidiger am Samstag gegen Greuther Fürth (13 Uhr) wieder einsatzfähig sein wird? „Ich will das nicht ausschließen, aber da steht schon noch ein Fragezeichen dahinter“, sagte Scherning am Donnerstag.