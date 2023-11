Braunschweig. Michael Schiele, der ehemalige Braunschweiger Trainer, war auch Kandidat, sagt aber ab. Warum das schade für die Eintracht ist.

Der VfL Osnabrück hat in Uwe Koschinat einen neuen Cheftrainer gefunden: Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte wird der 52-Jährige künftig beim Liga-Neuling an der Seitenlinie stehen. Vor rund zwei Wochen hatte sich der Tabellenletzte ob der sportlichen Talfahrt von Aufstiegstrainer Tobias Schweinsteiger getrennt.