Braunschweig. Eintracht Braunschweigs neuer sportlicher Leiter hat eine klare Botschaft ans Team – und gibt Einblick in die Trainersuche.

Einige Tage ist es her, dass sich Benjamin Kessel und Daniel Scherning zum ersten Mal getroffen haben. In einem Braunschweiger Hotel war das, „inkognito“, wie Kessel sagt. Nein, das Treffen fand nicht in Trenchcoat und Sonnenbrille statt. Vielmehr ging‘s durch die Hintertür in einen separaten Besprechungsraum. Schließlich sollte zunächst niemand sehen, mit wem Eintracht Braunschweigs sportliche Führung über den Trainerposten verhandelt. Mittlerweile ist Schernings Verpflichtung offiziell. Der 40-Jährige übernimmt als neuer Coach beim Fußball-Zweitligisten. Kessel war schnell überzeugt.