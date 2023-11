Braunschweig. Ministerin Behrens (SPD) kann auf die Grünen zählen. Und: Ihr Vorschlag ist wohl gerichtsfest. Ein wichtiges Urteil steht aber noch aus

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hat es nun in der Hand: Wenn sie will, könnte sie ihre Drohung in die Tat umsetzen und Fußballklubs an den teils immensen Kosten durch die Polizeieinsätze beteiligen. Der Koalitionspartner der SPD, die Grünen, würden wohl mitziehen. Und gerichtsfest ist die Praxis wohl auch, wie das Beispiel Bremen zeigt.