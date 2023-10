2:3 – Hannover 96 verpatzt Derby-Generalprobe ebenfalls

Beim Heimdebüt des neuen Trainers Karel Geraerts hat Schalke 04 den ersehnten Befreiungsschlag gelandet und seine Niederlagenserie in der 2. Fußball-Bundesliga gestoppt. Nach vier Pleiten in Serie gewann der Bundesliga-Absteiger etwas glücklich 3:2 (1:0) gegen Hannover 96, steht mit nun zehn Punkten aber weiter auf dem Relegationsplatz. Hannover verpasste es dagegen, näher an die Aufstiegsränge heranzurücken und verpatzte wie Eintracht Braunschweig am Freitag die Derby-Generalprobe. Da sowohl Hannover 96 als auch Eintracht Braunschweig in der ersten DFB-Pokalrunde ausschieden, haben sie unter der Woche, dann findet die zweite Pokalrunde statt, spielfrei.

Eine Woche nach dem völlig verpatzten Geraerts-Einstieg beim 0:3 in Karlsruhe sorgte Bryan Lasme (42.) für die Schalker Führung. Enzo Leopold (52.) glich kurz nach der Pause aus, doch Lino Tempelmann (72.) gelang das 2:1, Kenan Karaman (77.) erhöhte. Marcel Halstenberg (90.) verkürzte per Foulelfmeter. Schalke-Torhüter Ralf Fährmann hatte Andreas Voglsammer bei einer Faustabwehr über den Haufen gerannt.

Hannover erspielte sich kurz ein Übergewicht, doch Schalke traf

Im Vergleich zum Debakel beim KSC veränderte Geraerts seine Startelf gleich auf sechs Positionen. Unter anderem der zuletzt glücklose Abwehrchef Timo Baumgartl musste auf die Bank .Schalke hatte die erste gute Chance, nach einem Zuspiel des nach Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrten Karaman scheiterte Lasme (8.) an Ron-Robert Zieler im Tor der Niedersachsen. Danach erspielte sich Hannover ein Übergewicht, Halstenberg (18.) köpfte vorbei, Cedric Teucherts Schuss parierte Fährmann (20.). Kurz vor der Pause schlug dann Lasme auf der Gegenseite zu.

Leopold gelang der schnelle Ausgleich: Schalkes Henning Matriciani verlor den Ball am eigenen Strafraum, Derrick Köhn spielte zu Leopold, der mühelos traf.

Hannover übernahm nun wieder die Kontrolle und drängte auf das zweite Tor. Voglsammer (59.) und Jannik Dehm (67.) schossen jeweils knapp vorbei – dann traf der starke Tempelmann für Schalke.

sid

