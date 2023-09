Ujah bringt Eintracht Braunschweig Punkt gegen Nürnberg

Anthony Ujah bleibt die Lebensversicherung von Eintracht Braunschweig. Beim 2:2 (1:2) des Fußball-Zweitligisten gegen den 1. FC Nürnberg erzielte der Nigerianer beide Tore. Kurz vor Schluss der Partie am Samstagnachmittag hatte er sogar die Chance auf den Siegtreffer. Nach einem Zusammenprall müssen sich die Löwen jedoch auch Sorgen um die Einsatzfähigkeit des Oldies machen. Doch von vorn:

Es dauerte 15 Minuten, bis Eintracht Braunschweig zur ersten Chance kam. Nach einer Flanke von Fabio Kaufmann warf sich Ujah in den Ball und verfehlte das Tor nur knapp. In den Minuten davor hatte ausschließlich eine Mannschaft die Partie bestimmt: die Gäste vom 1. FC Nürnberg.

Startelf-Rückkehrer Robert Ivanov, Sebastian Griesbeck und Torhüter Ron-Thorben Hoffmann verhinderten mit ihren Rettungsaktionen frühe Gegentore. Vor den Augen von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kam die Eintracht dann zumindest kämpferisch besser ins Spiel.

Der nächste Braunschweiger Angriff rollte. Und Nürnberg-Verteidiger Ivan Marquez bekam im Strafraum aus kurzer Distanz den Ball an die Hand. Das Stadion protestierte geschlossen. Auch die Eintracht-Mannschaft redete vehement auf den Schiedsrichter Florian Heft ein, doch der ließ weiterspielen.

Eintracht Braunschweig stellt um auf ein 4-2-3-1-System

Im Anschluss agierte die Eintracht weiter lückenhaft, aber auch mit einer Spur Wut im Bauch. Die Zweikämpfe wurden nun besser angenommen. Das Publikum an der Hamburger Straße wurde lauter. Es bekam eine Braunschweiger Mannschaft im 4-2-3-1-System zu sehen. Trainer Jens Härtel hatte umgestellt. Im Tor begann erwartungsgemäß Hoffmann. Im Vergleich zur Niederlage in Berlin blieben aber nur Anton Donkor und Sebastian Griesbeck aus dem Defensivverbund übrig. Jan-Hendrik Marx, Brian Behrendt und Hasan Kurucay rutschten auf die Bank. Auf der Doppelsechs bekam der zuletzt gesperrte Kapitän Jannis Nikolaou neben dem in der Hauptstadt starken Robin Krauße das Vertrauen. Florian Krüger, Fabio Kaufmann und Johan Gomez spielten davor. In der Spitze erhielt logischerweise Anthony Ujah das Vertrauen.

Und das zurecht. Nach 29 Minuten flankte Donkor von der linken Seite in den Strafraum, wo der Nigerianer der einzige Blau-Gelbe in der gefährlichen Zone war. Er stieg höher als die Nürnberger Abwehr und drückte den Ball zur überraschenden Eintracht-Führung in die Maschen. Es war erst Eintrachts viertes Ligator und Ujahs zweiter Treffer in dieser Spielzeit.

Doch lange hielt die Führung nicht. Obwohl der Club leistungsmäßig abbaute und zwischenzeitlich keine Chance besaß. Die Eintracht holte die Franken zurück ins Spiel. Vor dem Ausgleich von Kanji Okunuki (38.) spielten sowohl Nikolaou als auch Krauße katastrophale Fehlpässe. Und beim 1:2 von Benjamin Goller (40.) passierte der Steckpass über die rechte Seite von Wiebe und Griesbeck viel zu einfach.

Anthony Ujah trifft nach 20 kargen Minuten in Durchgang 2

Nach dem Seitenwechsel brachte Härtel Youssef Amyn für den mit einer gelben Karte vorbelasteten Fabio Kaufmann. 20 Minuten lang passierte nichts Nennenswertes. Dann stach Anthony Ujah erneut zu (65.). Nikolaou grätschte am eigenen Strafraum den Ball gut ab, Griesbeck leitete weiter auf Amyn, der setzte Gomez ein. Über Krüger landete das Ding per Flanke bei Ujah. Und der machte es überragend. Nahm den Ball locker runter und schweißte ihn wuchtig ins lange Eck. Danach war das Stadion wieder da. Erstmals in dieser Spielzeit traf die Eintracht mehr als einmal in einer Partie.

Doch kurze Zeit später gab es auf der anderen Seite eine Schrecksekunde. Die Eintracht verteidigte zu passiv und Julian Kania traf den Pfosten. Vor 19.798 Zuschauern brachte Härtel dann Thorir Helgason und Maurice Multhaup für die Schlussviertelstunde ins Spiel. Jetzt lag ein Eintracht-Sieg in der Luft. Multhaup verpasste aus spitzem Winkel. Sein Abschluss geriet halbherzig.

Kurz vor Schluss hätte Ujah dann nach einem Eckstoß fast noch einmal genetzt. Und auch eine Szene später stand der Routinier im Mittelpunkt. Club-Torwart Christian Mathenia räumte ihn im Eins-gegen-eins resolut ab. Ujah musste raus. Hasan Kurucay kam in die Partie. Wenig später war Schluss. Eintracht holt einen Punkt. Und das Stadion brüllte „Ujah, Ujah, Ujah“.

