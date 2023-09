Bei Länderspiel-Reise erkältet: Braunschweig droht Ivanov-Ausfall

Eintracht Braunschweigs neuer Abwehrchef Robert Ivanov ist erkrankt von seiner Länderspiel-Reise mit der finnischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. „Er hat sich erkältet. Er droht für Sonntag auszufallen“, sagte Trainer Jens Härtel am Freitag bei der Pressekonferenz zum Spiel beim Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Der 28 Jahre alte Ivanov kam im Sommer vom polnischen Erstligisten Warta Posen und verpasste gleich die ersten drei Saisonspiele wegen einer Muskelverletzung. Gegen Schalke 04 (1:0), den Karlsruher SC (0:2) und den FC St. Pauli (1:1) zeigte er zuletzt jedoch seine Qualitäten. Auch in der finnischen Nationalmannschaft ist Ivanov Stammspieler. Sein Ausfall am Sonntag wäre ein großer Verlust für die Braunschweiger. Ivanov habe in dieser Woche noch gar nicht mit der Mannschaft trainieren können, so Härtel.

Darüber hinaus werden Marvin Rittmüller und Luc Ihorst wegen muskulärer Probleme ausfallen – Jannis Nikolaou fehlt zudem gesperrt. Mehr als 5000 Fans wollen die Eintracht nach Berlin begleiten.

Eintracht Braunschweig mit PK vor Hertha BSC

dpa

