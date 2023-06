Braunschweig Nadelstreifen statt Blitze: Nach dem Leak hat Eintracht Braunschweig das neue Heimtrikot offiziell gemacht. So viel kostet das Trikot.

Nun offiziell So sieht das neue Trikot von Eintracht Braunschweig aus

Der vorzeitige Leak hat sich bestätigt, nun präsentiert Eintracht Braunschweig auch offiziell das neue Heimtrikot der Saison 2023/24. Das Oberteil ist vorwiegend gelb, die Hose blau – das ist Standard. Auch Kosatec bleibt Sponsor auf den Leibchen. Das neue Jersey hat allerdings auch einige Besonderheiten zu bieten:

So zieren dieses Mal feine, hellblaue Nadelstreifen die Vorderseite des Trikots – ein völliger Gegensatz zu den Blitz-Streifen aus der Vorsaison.

die Vorderseite des Trikots – ein völliger Gegensatz zu den Blitz-Streifen aus der Vorsaison. Der V-Kragen wie auch die Hüftnaht sind in Dunkelblau gehalten.

Im Nacken tragen die Spieler zudem künftig ein Jubiläumslogo mit der Aufschrift 1923 und dem Eintracht-Stadion als Hommage an den 100. Geburtstag, der vor Kurzem gefeiert wurde.

mit der Aufschrift 1923 und dem Eintracht-Stadion als Hommage an den 100. Geburtstag, der vor Kurzem gefeiert wurde. Das Trikot besteht zum Teil aus recyceltem Material.

„Die feinen, hellblauen Nadelstreifen auf dem Gelb verleihen unserem neuen Heimtrikot einen Retro-Touch und damit einen Hauch von Tradition“, erläutert Lauritz Macht, Merchandising-Leiter bei der Braunschweiger Eintracht. Zum Kampagnentitel „Den Löwen auf der Brust, das Stadion im Rücken“ sagt er: „Es war unser, aber auch der Wunsch vieler Fans, unsere traditionsreiche Heimspielstätte sowie das hochwertige Eintracht-Woven-Sticklogo auf dem neuen Trikot stattfinden zu lassen.“

Den Löwen auf der Brust, das Stadion im Rücken!💙💛#wirsindeintracht pic.twitter.com/RnvQUwczfH — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) June 29, 2023

Wie viel kostet das neue Trikot von Eintracht Braunschweig?

Neu ist auch: Das Trikot von Ausrüster Puma kostet in diesem Jahr jeweils fünf Euro mehr als noch zur vergangenen Saison. Das Heimtrikot ist ab dem 1. Juli in den Größen S bis 3XL für 79,95 Euro und in den Größen 92 bis 176 für 69,95 Euro im Stadion-Fanshop sowie im Online-Shop erhältlich. „Die Preisanpassung konnten wir aufgrund gestiegener Einkaufspreise leider nicht verhindern, haben uns allerdings sehr bemüht, diese moderat zu halten“, sagt Lauritz Macht.

Erstmals werden die Profis das neue Jersey den Vereins-Angaben zufolge beim Puma-Cup am kommenden Wochenende in Lohne tragen. Das neue Auswärtstrikot sowie das Torwarttrikot werden in den nächsten Wochen vorgestellt.

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren So sahen die drei Trikots der Saison 2020/21 bei Eintracht Braunschweig aus. Foto: Darius Simka / regios24

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren In der Saison 2022/23 war Eintracht Braunschweig mit einem auffälligen Zacken-Muster auf dem Heimtrikot unterwegs. Foto: Darius Simka/regios24 / regios24

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Das Auswärtstrikot der Saison 2022/23 war bei Eintracht Braunschweig in blau gehalten. Eine Schärpe in Stadtfarben zierte das Leibchen. Foto: Uwe Anspach / dpa

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Ganz schlicht stieg Eintracht Braunschweig in der Saison 2021/22 in die 2. Liga auf. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren In der Fremde trug Eintracht Braunschweig in der Saison 2021/22 ein Trikot von der Stange. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Das auffällige dritte Trikot von Eintracht Braunschweig kam in der Saison 2021/22 nur selten zum Einsatz. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Im letzten Vertragsjahr von Ausrüster Erima stieg Eintracht Braunschweig aus der 2. Bundesliga ab. Die Trikots in der Saison 2020/21 hatten ein Abzeichen zum 125. Geburtstag des Vereins. Foto: Sebastian Priebe / Regios24 / FUNKE Foto Services

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Das Auswärtstrikot der Spielzeit 2020/21 war in blau gehalten. Foto: Noah Wedel via www.imago-images.de / imago images/Noah Wedel

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auch in der Saison 2020/21 hatte Eintracht Braunschweig ein schwarzes Ausweichtrikot. Foto: Darius Simka / regios24

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Weil der Klassenerhalt in der Saison zuvor erst spät feststand, spielte Eintracht 2019/20 mit einem Trikot aus dem Katalog von Erima - und stieg auf. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auswärts lief Eintracht Braunschweig in der Saison 2019/2020 in weiß ... Foto: Oryk HAIST via www.imago-images.de / imago images/Oryk HAIST

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren ... und in schwarz auf. Foto: Jan Huebner/Taeger / Jan Huebner

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Im Trikot mit der modern gehaltenen Schärpe stieg Eintracht Braunschweig 2018/19 fast in die Regionalliga ab. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Schönes Trikot, schwache Saison 2018/19: Das blaue Auswärtsshirt hatte die Sehenswürdigkeiten der Stadt Braunschweig dezent eingearbeitet. Foto: Benjamin Horn/ Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto /Horn

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Im Retro-Look mussten Jan Hochscheidt und Eintracht Braunschweig 2017/18 den bitteren Gang in die 3. Liga antreten. Es war das erste Vertragsjahr des neuen Ausrüsters Erima. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auswärts spielte die Eintracht 2017/18 in Blau. Foto: Michael Täger / imago/foto2press

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Mit Erima kamen auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Hier trägt Christoffer Nyman das Sondertrikot zum Schoduvel in der Saison 2017/18. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Braunschweigs Suleiman Abdullahi in der Saison 2016/17. Das Trikot des Ausrüsters Nike ist mit einem besonderen Logo 50 Jahre nach der Meisterschaft 66/67 versehen. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auswärts ging die Eintracht 2016/17 in einem dunkelblauen Trikot mit helleren Streifen auf Torejagd und drang bis in die Relegation zur Bundesliga vor. Foto: Peter Sierigk

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Braunschweigs Neuzugang Patrick Schönfeld und der Sportliche Leiter Marc Arnold zeigen während einer Pressekonferenz die beiden Trikots der Saison 2015/16. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Mittelfeldspieler Mirko Boland trägt in der Saison 2014/15 das Heimtrikot mit blauen Ärmel- und Seitenpartien. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auf des Gegners Platz konnte Eintracht Braunschweig in der Saison 2014/15 zwischen einem blauen ... Foto: Philippe Ruiz / RUIZ

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren ... und einem schwarzen Auswärtstrikot wählen. Foto: Philippe Ruiz / RUIZ

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren In der Erstliga-Saison 2013/14 wird Eintracht erstmals von Nike ausgerüstet. Das Trikot fällt schlicht aus. Foto: Peter Steffen / Braunschweig

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Den ersten Erstliga-Sieg nach 28 Jahren fährt Eintracht 2013/14 im dunkelblauen Auswärtstrikot ein. Foto: Florian Kleinschmidt



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Ganz in Weiß steigt Eintracht Braunschweig 2013/14 aus der Bundesliga ab. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt / BestPixels.de

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Im schlichten Puma-Trikot steigt Eintracht Braunschweig 2012/13 in die 1. Liga auf. Vor der Saison durften die Fans aus mehreren Entwürfen wählen. Foto: BZ

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auswärts wird 2012/13 das Trikot in umgekehrter Farb-Kombi getragen. Foto: Sebastian Priebe

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Nach dem Aufstieg gibt es in Liga 2 2011/12 zwei Querstreifen über die Trikotbrust. Foto: Flentje, Rudolf

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Auswärts spielte die Eintracht 2011/12 in Blau. Foto: Sebastian Priebe / BZ



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Eintracht Braunschweig steigt 2010/2011 in gestreiften Hemden in die 2. Liga auf. Foto: Joachim Mottl / regios24/Mottl

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Zum Aufsteiger macht sich Eintracht Braunschweig aber im weißen Auswärtsdress – 2010/11 in Unterhaching. Foto: Philippe Ruiz / Ruiz, Philippe

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren 2009/10 jubelt Oliver Kragl mit zwei Streifen an der Trikotseite. Foto: Sebastian Priebe / regios24 / Sebastian Priebe

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Kingsley Onuegbu trägt 2009/10 das Auswärtstrikot. Es ist das gleiche Grund-Design wie beim Heimtrikot. Foto: Joachim Mottl / regios24/Mottl

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Eintracht Braunschweig Stürmer Fait-Florian Banser geht 2008/2009 mit spitzem Trikotkragen auf Torejagd. Foto: Peter Sierigk



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Marcel Schied in Eintracht Braunschweigs Auswärtsvariante 2008/09. Foto: Joachim Mottl / Joachim Mottl/regios24

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Nach dem Abstieg übernimmt Puma als Ausrüster. Nur knapp schafft Eintracht 2007/08 die Qualifikation für die eingleisige 3. Liga. Foto: Agentur Hübner

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Eintracht Braunschweig tritt 2007/08 auswärts ganz in Blau mit weißen Applikationen auf der Schulter an. Foto: Agentur Hübner

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Das Jako-Trikot mit den blauen Seitenteilen trägt Eintracht Braunschweig daheim in den Saisons 2005/06 und 2006/07. Eigentlich war es anders geplant. Foto: Scheibe, Jörg

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Der damalige Zweitligist wollte 2006/07 neue Wege gehen und präsentierte ein Heim-Trikot in dunkelblau mit gelbem Brustring. Nach Fan-Protesten wurde dies kurzerhand zum Auswärtsshirt. Foto: Taylor, David



Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Den Pokal-Triumph inklusive Flutlichtausfall schafft Eintracht Braunschweig 2005/06 im Look von Inter Mailand. Foto: Joachim Thies

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Selten getragen, aber nicht vergessen: In der Saison 2005/06 gab es auch ein hellblau-weißes Ausweichtrikot. Foto: Hübner, Susanne

Eintracht Braunschweigs Trikot in den vergangenen 20 Jahren Gemeinsam mit unserer Zeitung suchten Jako und Eintracht Braunschweig in der Aufstiegssaison 2004/2005 per Wettbewerb das Heimtrikot. Das wurde dann auf besondere Art und Weise mit den weiteren Leibchen präsentiert. Foto: Taylor, David

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de