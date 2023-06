Eintracht Braunschweig verlängert Vertrag von Emil Kischka

Emil Kischka kam in der vergangenen Saison nur in der Landesliga-Mannschaft von Eintracht Braunschweig zum Einsatz.

Bei Eintracht Braunschweig trudeln die Personalmeldungen nun von Tag zu Tag ein. Am Freitag hat der Fußball-Zweitligist den Vertrag von Emil Kischka um ein weiteres Jahr verlängert. Zweimal gehörte er zum Spieltagskader, zum Einsatz kam der 21-Jährige aber nicht. Dafür erzielte er acht Tore in 23 Einsätzen in der Landesliga für die 2. Herrenmannschaft.

Eintracht Braunschweig zufrieden mit Emil Kischkas Entwicklung

Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Sport Peter Vollmann erläutert die Beweggründe für die Vertragsverlängerung: „Wir finden, dass sich Emil in seinem ersten Jahr als Profispieler gut entwickelt hat und glauben, dass dieser Prozess bei ihm noch nicht abgeschlossen ist. Er soll seinen eingeschlagenen Weg bei uns fortsetzen und weiter fleißig an sich arbeiten.“

Kischka ergänzt: „Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit der Eintracht und werde alles geben, um das mir geschenkte Vertrauen zurückzuzahlen. Im kommenden Jahr möchte ich mich jeden Tag kontinuierlich weiterentwickeln und mir Spielzeit verdienen.“

Emil Kischka in Eintracht Braunschweigs Landesliga-Team wichtig

Dass der Mittelfeldspieler zu großen Spielanteilen kommen wird, ist aber nicht zu erwarten. Doch er macht im Training Druck und hilft dem Verein, die Local-Player-Regelung zu erfüllen. Im Kader der Landesliga-Mannschaft, die mittelfristig in höhere Gefilde vordringen soll, ist Kischka aber ein wichtiger Baustein und hat auch das Zeug dazu, auf besserem Niveau Führungsspieler zu bleiben.

