Jan-Hendrik Marx bleibt bei Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig stellt kurz nach Saisonende personell die Weichen für die kommende Spielzeit. Nach Anthony Ujah verlängert auch Abwehrspieler Jan-Hendrik Marx seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten um eine Jahr bis zum 30. Juni 2024. Aufgrund des Klassenerhalts weitete sich die Zusammenarbeit zwischen dem Traditionsverein und dem Defensivmann automatisch aus.

Marx gelingen bei Eintracht Braunschweig vier Torvorlagen

Marc gehört seit der Winterpause der Drittliga-Saison 2021/22 dem Team von Cheftrainer Michael Schiele an. Vom FC Ingolstadt wechselte der Außenverteidiger seinerzeit an die Hamburger Straße. 42 Pflichtspiele stehen für ihn insgesamt zu Buche. In dieser Saison waren es 26 Einsätze, bei denen Marx vier Torvorlagen gelangen.

Peter Vollmann, Sport-Geschäftsführer bei Eintracht Braunschweig sagte: „Jan ist ein sehr verlässlicher Spieler, auf und neben dem Platz. Wir trauen ihm noch weitere Entwicklungsschritte zu und sind froh, dass die vertragliche Situation mit ihm frühzeitig geklärt ist.“ Der Spieler selbst fügt an: „Ich fühle mich in Braunschweig, bei der Eintracht und im Mannschaftskreis sehr wohl und bin wirklich froh, dass wir den Klassenerhalt und damit unser Saisonziel erreicht haben. Ich freue mich sehr, auch künftig ein Löwe zu sein und in der kommenden Saison wieder anzugreifen.“

