Nun fix: Eintracht Braunschweig leiht Linus Gechter aus

Jetzt herrscht Gewissheit: Eintracht Braunschweig leiht Linus Gechter von Hertha BSC bis zum Ende der aktuellen Zweitliga-Saison aus. Beide Vereine einigten sich auf eine Leihe ohne Kaufoption. Der Defensivspieler steige ab sofort in den Trainingsbetrieb der Löwen ein, teilte der BTSV am Mittwoch mit. Die Bekanntmachung erfolgte wenige Stunden vor dem Testspiel gegen die Berliner.

Der 18-jährige Gechter wechselte aus der Jugend des FC Hertha 03 Zehlendorf zur Hertha und durchlief dort seitdem alle Jugendmannschaften. In der vergangenen Saison schaffte er den Sprung zu den Profis und kam auf 13 Spiele in der Bundesliga sowie auf ein Relegations-Duell, an dessen Ende Hertha BSC den Klassenerhalt schaffte. Der gebürtige Berliner ist zudem aktueller U19-Nationalspieler Deutschlands. Bei der Eintracht erhält er die Rückennummer 44.

Gechter kann sowohl als Verteidiger als auch als Sechser spielen

„Mit Linus konnten wir einen Spieler verpflichten, der sowohl als Innenverteidiger und als defensiver Mittelfeldspieler agieren kann. Mit seinen Qualitäten trauen wir ihm entsprechende Spielzeiten in der 2. Bundesliga zu“, wird Eintracht-Geschäftsführer Peter Vollmann in der BTSV-Mitteilung zitiert. Und weiter: „Wir freuen uns, dass wir ihn von der Aufgabe überzeugen konnten. Er wird bis zum Sommer dabei helfen, unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen.“ In der Tat ist Hilfe in Eintrachts Defensive angesichts der Verletztensituation dringend nötig.

Willkommen an der Oker, Linus Gechter!💙💛



Der 18-jährige Verteidiger schließt sich den #Löwen bis zum Saisonende per Leihe von @HerthaBSC an!



Wir freuen uns auf Dich, Linus!🔥



Zur Meldung 👉 https://t.co/xMrcMqMDb8#wirsindeintracht pic.twitter.com/HowtJ0xyDW — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) December 7, 2022

Linus Gechter sagte zum Deal: „Ich freue mich sehr auf die Zeit bei der Eintracht und möchte mithelfen, dass wir am Ende der Saison gemeinsam mit den Fans den Klassenerhalt feiern können. Für mich ist es wichtig, wertvolle Spielpraxis und damit Erfahrung auf hohem Niveau zu sammeln, dafür ist die Leihe nach Braunschweig ideal.“

