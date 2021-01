2:4 Niederlage – Eintracht zeigt zwei Gesichter gegen den HSV

Gut gestartet und doch verloren. Fußballzweitligist Eintracht Braunschweig unterliegt dem Spitzenreiter Hamburger SV mit 2:4 (2:1). Zwischenzeitlich hatte die Mannschaft von Daniel Meyer mit 2:0 geführt.

Etwas überraschend schickte Eintracht-Cheftrainer Daniel Meyer seine Mannschaft im 4-3-3-System aufs Feld. Oumar Diakhite debütierte in der Innenverteidigung. Brian Behrendt spielte in ungewohnter Rolle als Rechtsverteidiger. Vorne bekam Marcel Bär den Vorzug.

Und von Beginn an spielten die Löwen gegen den Spitzenreiter gut mit. Im ersten Durchgang schien es so, als hätte der Aufsteiger die richtigen Schlüsse für sein Offensivspiel gezogen. Und er ging sogar in Führung. Nach einer Hereingabe von Stürmer Nick Proschwitz drückte Felix Kroos das Leder im Gewusel ins Tor von Sven Ulreich (9.).

Der HSV fand anfangs im Angriff überhaupt nicht statt, weil die Eintracht griffig verteidigte. Sie schien von den vielen Balleroberungen sogar ein wenig überrascht zu sein, und darüber, so viel Räume zu haben. Der Mut wuchs.

Und als nach zwei Kopfballverlängerungen von Proschwitz und Fabio Kaufmann der Hamburger Toni Leistner patzte, stand Marcel Bär blank vor Ulreich und schoss auch noch zum 2:0 ein (42.). Doch von da an nahm das Spiel eine böse Wendung aus Sicht der Löwen. Kurz vor der Pause (45.+2) stellte David Kinsombi nach mustergültiger Vorlage von Sonny Kittel den Anschlusstreffer her.

Und nach dem Seitenwechsel half die Eintracht gütig beim Hamburger Ausgleichstreffer mit. Brian Behrendt rutsche aus und der Ball sprang von Simon Teroddes Körper ins Tor (5:1). Anschließend rutschte Torhüter Jasmin Fejzic ein Schuss des eingewechselten Aaron Hunt durch die Hosenträger (59.). 2:3 und die Stabilität der Eintracht war zunächst dahin.

Das 2:4 aus Sicht der Eintracht wiederum durch Kinsombi war die bittere Vorentscheidung einer Partie, die die Braunschweiger eigentlich gut begonnen hatten.

Meyer brachte in der Schlussphase Yari Otto, Martin Kobylanski und Nico Klaß für Nick Proschwitz, Felix Kroos und Lasse Schlüter. Es sprach in dieser Phase für die Blau-Gelben, dass sich sich nicht aufgaben und weiter anrannten. Ein paar passable Chancen waren sogar noch dabei. Doch in Rückstand fehlte offensichtlich das Selbstvertrauen bei einigen Abschlüssen. Und so brachten sich eigentlich verbesserte Braunschweiger aufgrund individueller Patzer um ihren Lohn.