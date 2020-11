Rau zufrieden: Mentalität unserer Mannschaft ist unschlagbar

Als ehemaliger Fußball-Profi und Ex-Nationalspieler ist der sportliche Bereich die Aufgabe von Tobias Rau im Aufsichtsrat von Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig. Dabei verliert der 38-Jährige aber nicht die finanziellen Möglichkeiten der Löwen aus den Augen. Deshalb ist er zufrieden, wie Cheftrainer Daniel Meyer und Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann die Blau-Gelben nach dem Aufstieg im Sommer neu aufgestellt haben. Im Interview mit unserer Zeitung lobt er den neuen Kader und zeigt sich zuversichtlich, was die Chancen der Eintracht auf den Klassenerhalt angehen.

Tobias Rau, nach sieben Spielen hat Eintracht Braunschweig als Aufsteiger acht Punkte auf dem Konto. Wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Acht Punkte sind ein guter Start, und die Entwicklung geht in die richtige Richtung. In der Bundesliga hätten wir uns mit dieser Punktzahl bereits ein kleines Polster auf die Abstiegsplätze erarbeitet, aber in der 2. Liga liegen die Mannschaften mit wenigen Ausnahmen doch sehr eng beieinander. Da sind einige Teams nur wenige Punkte entfernt, die auf der anderen Seite im Vergleich zu uns aber mindestens doppelt so hohe TV-Einnahmen haben. Ich denke aber, dass der Faktor Zeit für uns spricht. Die Mannschaft steigert sich von Spieltag zu Spieltag, versucht nicht nur ein 0:0 zu ermauern, sondern spielt teilweise mitreißend mit und zeichnet sich vor allem durch eine starke Moral aus.

Der Kaderumbruch im Sommer war groß. Wie lautet Ihr Fazit?

So ein großer Umbruch ist immer ein Kraftakt. Damit er gelingt, müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Durch den späten Aufstieg hatten wir lange keine Planungssicherheit und mussten uns auf zwei Szenarien vorbereiten. Hinzu kam dann auch noch der Wechsel auf der Trainerposition von Marco Antwerpen zu Daniel Meyer. Dennoch war eines immer klar: Wenn wir aufsteigen, müssen erhebliche und vor allem auch nachhaltige Veränderungen im Kader vorgenommen werden. Es ist ja nicht so, dass wir in der vergangenen Saison durch die 3. Liga marschiert sind. Daher war es wichtig, die Mannschaft umzustrukturieren und Spieler zu uns zu holen, mit denen wir die Qualität im Team erhöhen, die aber gleichzeitig auch noch Entwicklungspotenzial haben. Bei den Neuzugängen hatten wir drei Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen: sportliche Qualität, Gehaltsstruktur in der Mannschaft und Mentalität der Spieler. Nicht zuletzt unterliegen wir dabei aber auch wirtschaftlichen Zwängen. Alles in allem haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten viele Dinge umsetzen können.

Und die elf Neuzugänge erfüllen alle diese Bedingungen?

Daniel Meyer und Peter Vollmann sind bei der Kaderplanung sehr akribisch vorgegangen, wodurch wir unser Risiko für Fehlschläge minimieren konnten. Die Neuzugänge haben unsere sportliche Qualität erhöht. Gleichzeitig haben wir eine gesunde Gehaltsstruktur, in der es keine extremen Unterschiede gibt. Und die Mentalität unserer Mannschaft ist unschlagbar, wie gerade die vergangenen Spiele gezeigt haben, wo wir viele Rückschläge und Rückstände verkraften mussten und trotzdem gepunktet haben.

Einige Fans haben sich trotzdem noch andere Verstärkungen gewünscht. Zum Beispiel für den Sturm…

Es ist natürlich sehr schade, dass Suleiman Abdullahi im Moment verletzt ausfällt, denn wir hatten ihn als Leistungsträger eingeplant. Er besitzt eine richtig gute Qualität und viel Tempo. Uns war bewusst, dass er eine gewisse Verletzungshistorie besitzt, aber wir hatten uns bei seiner Verpflichtung versichert, dass er zu 100 Prozent belastbar ist. Die Verletzung, die er nun hat, ist eine neue Sache. Und eines muss man auch klar sagen: Bei ihm stimmte das ganze Paket. Einen anderen Stürmer mit seiner Klasse zu holen, wäre außerhalb unser finanziellen Möglichkeiten gewesen.

Ist das auch der Grund, warum die Alternativen auf den Außenbahnen eher spärlich sind? Ein Problem, das sich durch die Verletzung von Niko Kijewski vergrößert hat.

Dem Trainer war es wichtig, dass wir eine starke Achse besitzen, und die haben wir meiner Meinung nach mit Dominik Wydra, Jannis Nikolaou, Felix Kroos und anderen Neuzugängen auch bekommen. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten intern diskutiert, aber gerade die Verletzung von Niko Kijewski ist ein gutes Beispiel, dass wir Prioritäten setzen mussten. Er ist bei uns ein Leistungsträger und war bisher praktisch nie verletzt. Wir wollten ihm daher auch keinen gestandenen Zweitliga-Spieler vorsetzen, um ihn in seiner Entwicklung nicht zu blockieren. Und einen Ken Reichel beispielsweise würde man nicht als Backup verpflichten – sondern als Stammspieler.

Im Januar wird nun vielleicht doch noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Was ist angesichts der finanziellen Zwänge möglich?

Zunächst einmal wollen wir versuchen, unsere aktuellen Spieler besser zu machen, und ich bin mir sicher, dass wir dafür mit Daniel Meyer den richtigen Trainer haben. Natürlich haben wir Bedarf, unsere Qualität zu steigern, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Wenn wir im Januar einen Spieler holen, dann muss erneut das ganze Paket stimmen. Das ist uns im vergangenen Winter mit Merveille Biankadi und Marvin Pourié gut gelungen. Bereits da hat Peter Vollmann ein gutes Auge gehabt. Das werden wir auch jetzt wieder brauchen.

Wie viel Geduld erwarten Sie in den nächsten Monaten auch vom Braunschweiger Umfeld?

Ich kann verstehen, dass eine oder andere noch diese oder jene Idee hat. Die haben wir auch, aber nicht alles lässt sich aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen umsetzen. Mit Daniel Meyer und Peter Vollmann haben wir einen Trainer und einen Geschäftsführer, die ihre Expertise und ihr gutes Netzwerk zum Wohle der Eintracht einsetzen. Darauf sollte vertraut werden – das haben sich die beiden mit ihrer bisherigen Arbeit mehr als verdient.