Startet Eintracht mit Kammerbauer gegen den Club?

Ob er Patrick Kammerbauer im Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg von Anfang an bringen werde, das verriet Eintracht-Trainer Daniel Meyer nicht. Aber der Chefcoach von Braunschweigs Zweitliga-Fußballern lächelte am Donnerstag zufrieden, als der Mittelfeldspieler bei der Pressekonferenz vor der Partie sagte: „Ich habe elf Jahre für den Club gespielt und habe viele Nürnberg-Fans in meinem Freundeskreis. Für mich ist das selbstverständlich ein besonderes Spiel, auf das ich brenne.“

Solche Aussagen werden für Meyer wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt sein, einen Spieler von Anfang an zu bringen. Doch im Falle von Kammerbauer könnte es das letzte kleine Reiskorn in der Waagschale sein, das für den Akteur gegenüber einem Mitspieler den Ausschlag gibt. Beim 0:3 in Regensburg hatte der 23-Jährige, der verletzt ein paar Wochen ausgefallen war, seine ersten 14 Saisonminuten erhalten. Dass es bald mehr werden könnten, daran ließ Meyer keinen Zweifel. „Es ist für uns sehr wichtig, dass Patrick wieder dabei und für uns eine vollwertige Option ist“, freut sich der Trainer.

Er muss sich so oder so Gedanken machen, wie er seine Mannschaft im Vergleich zum Spiel in Regensburg umstellt. Zum einen, weil mit Nico Klaß ein Spieler aus der Startelf vom 0:3 wegen Gelb-Rot gesperrt fehlt. Klaß hatte in den vergangenen zwei Spielen die linke Außenbahnen bei den Löwen beackert. „Wir hatten gedacht, dass wir mit Nico eine gute Variante gefunden haben. Diese Entwicklung wurde nun erst einmal gestoppt, und wir müssen reagieren“, sagt Meyer. Linksverteidiger Lasse Schlüter ist für ihn selbstverständlich eine Option für diese Position. Aber auch Danilo Wiebe, der nach dem Platzverweis für Klaß in Regensburg auf die linke Seite wechselte, ist eine Alternative.

Meyer wird es aber nicht bei einem Wechsel belassen. Klar ist, dass es auch im Tor eine Veränderung gibt, nachdem die Sperre für Felix Dornebusch abgelaufen ist. „Ich wundere mich, dass das Thema überhaupt wieder so aufgekommen ist. Wir haben uns bei unseren Torhütern für ein Ranking entschieden, und ich sehe keinen Grund, warum wir das ändern sollten. Ich denke, dazu hat uns Felix keinen Anlass gegeben, auch wenn es Jasmin Fejzic gegen Bochum richtig gut gemacht hat“, sagt Meyer.

Doch es ist gut möglich, dass der Eintracht-Trainer noch mehr verändert. Auch wenn der Platzverweis für Klaß das Bild der Eintracht in Regensburg etwas negativ verzerrte, könnte ein neuer Impuls dem Löwen-Spiel sicher nicht schaden. Letztlich sorgte die zweite Hälfte in Regensburg doch so etwas für Ernüchterung. Allerdings betont Meyer, dass er im Gegensatz zu einigen Kritikern das Glas eher als halbvoll denn als halbleer ansieht. „Es ist in unserer Situation nicht überraschend, dass es Wellenbewegung gibt. Die Polemik einiger kann ich nicht teilen“, sagt Meyer.

Trotzdem wird er sich Gedanken machen, wie er seine Mannschaft optimal für Nürnberg einstellen kann. Da sich die personelle Lage der Blau-Gelben aber kaum geändert hat – es fallen weiterhin Niko Kijewski (Kreuzbandriss), Leon Bürger (Mittelfußbruch), Iba May und Suleiman Abdullahi (beide muskuläre Probleme) aus – sind die Optionen etwas beschränkt. Doch hier könnte Kammerbauer ins Spiel kommen. Mit seiner Dynamik und Laufstärke würde der Mittelfeldspieler dem Eintracht-Spiel sicherlich gut tun. Und für Kammerbauer wäre es eine besondere Freude, gegen Nürnberg zu spielen und am besten sogar zu gewinnen. Damit würde er in seinem Freundeskreis zwar keine Sympathien gewinnen, gibt der Mittelfeldspieler zu. Aber damit könne er leben. Genauso wie Meyer, der in Nürnberg-Coach Robert Klauß auf einen alten Bekannten trifft. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Straußberg und sehen sich nun erstmals im Profi-Bereich.