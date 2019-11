Bernd Nehrig: Das ist keine One-Man-Show

Sein letztes Drittliga-Spiel hat Bernd Nehrig am 15. September, also vor genau zwei Monaten, bestritten. Zufall oder nicht, seitdem hält sich der Erfolg von Eintracht Braunschweigs Profi-Fußballern in Grenzen. Ohne ihren verletzten Kapitän gelang den Löwen in sieben Spielen nur ein Sieg in...