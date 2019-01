Eintracht Braunschweig verpflichtet Abwehrspieler Menz

Christoph Menz ist Eintrachts siebter Neuzugang in der Winterpause.

Braunschweig. Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat im bevorstehenden Abstiegskampf weiter Veränderungen am Kader vorgenommen.

Der Tabellenletzte verpflichtete in Christoph Menz bereits den siebten Neuzugang in der Winterpause. Dagegen wurde der Leihvertrag mit Mittelfeldspieler Michal Fasko nach nur einem halben Jahr wieder aufgelöst. Der Slowake kehrt zu den Grasshoppers Zürich zurück. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Auch Gustav Valsvik verlässt demnach die Blau-Gelben. Er wechselt mit sofortiger Wirkung von Eintracht Braunschweig zum norwegischen Erstligisten Rosenborg BK. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Technisch guter Innenverteidiger



Neuzugang Menz, der einen Zweieinhalbjahresvertrag mit einer einjährigen Option unterschrieb, trainierte bereits seit zwei Wochen mit der Mannschaft von Trainer André Schubert. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger spielte zuletzt beim Regionalligisten Viktoria Berlin. Schubert bezeichnete ihn als „ein technisch guter Innenverteidiger und Sechser, der viel Profi-Erfahrung mitbringt“. Zuvor verpflichteten die Braunschweiger in der laufenden Winterpause Jasmin Fejzic, Bernd Nehrig, Benjamin Kessel, Julius Düker, Nils Rütten und Marcel Bär. dpa

Testspiel gegen Werder Bremen U23 entfällt



Das für Sonntag, 20. Januar 2019, um 14 Uhr angesetzte Testspiel zwischen Eintracht Braunschweig und der U23 des SV Werder Bremen entfällt aufgrund der Witterungsverhältnisse. Das teilte Eintracht Braunschweig am Freitagnachmittag mit.