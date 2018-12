1:1 - Eintracht erkämpft sich einen Punkt in Karlsruhe

Tor zum 0:1 durch, Philipp Hofmann (Eintracht Braunschweig #09), Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig, Fussball, 3. Bundesliga, 2018/2019, 22.12.2018, DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO, Foto: EIBNER/Sascha WALTHER