Sebastian Ebel will den Weg für einen Nachfolger freimachen

Der bisherige Amtsinhaber Sebastian Ebel kündigte bei der Jahreshauptversammlung des Vereins an, dass er seinen Posten bei dem Fußball-Drittligisten „spätestens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung“ zur Verfügung stellen will. „Ich übe dieses Ehrenamt nun seit elf Jahren aus. Ich denke, dass es langsam Zeit ist, es an einen anderen zu übergeben“, sagte Ebel bei dem Treffen der Mitglieder am Donnerstagabend im Business-Bereich des...