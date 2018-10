Eintracht bestätigt: André Schubert wird neuer Trainer

Die Nachfolge für den Trainerposten bei Eintracht Braunschweig ist offiziell: André Schubert wirds. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Er beerbt Henrik Pedersen, dem in elf Ligaspielen mit den Blau-Gelben nur ein Sieg gelungen ist. Der Fußballlehrer unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 und wird am morgigen Donnerstag das erste Training der Löwen leiten. Zuvor hatte der Verein mitgeteilt, Henrik Pedersen freizustellen.

Der 47-Jährige war mir Borussia Mönchengladbach sehr erfolgreich: Im September 2015 übernahm er den Erstligisten auf dem letzten Tabellenplatz und führte ihn bis zum Saisonende noch auf den vierten Rang. Es folgte die Qualifikation für die Champions League, danach folgte der Absturz. Nach nur einem Sieg aus elf Spielen wurde er im Dezember 2016 entlassen.

Zuvor coachte er die U23 des Clubs. Von 2014 bis 2015 trainierte der 47-Jährige ein Jahr lang die deutsche U15-Nationalmannschaft. Beim FC St. Pauli stand Schubert von Sommer 2011 bis September 2012 an der Seitenlinie. Zuvor war Schubert von 2009 bis 2011 Coach beim SC Paderborn. Bei den Ostwestfalen übernahm Schubert das Amt des Chef-Trainers kurz vor dem Ende der Drittligasaison 2009 und führte den Club über die Aufstiegsrelegation in die 2. Bundesliga. Mit im Rennen um den Trainerposten war auch Bernd Hollerbach.

„André Schubert hat uns in persönlichen Gesprächen mit dem Aufsichtsrat, bei denen auch Tobias Rau dabei war, überzeugt. Es freut uns, dass wir mit ihm einen erfahrenen Trainer verpflichten konnten, der Mannschaften bereits sehr erfolgreich aus schwierigen Situationen hinaus und in eine erfolgreiche Zukunft geführt hat. Er kennt die 3. Liga, weiß sehr genau um unsere aktuelle sportliche Lage und worauf es im Abstiegskampf ankommt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Sebastian Ebel.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe bei der Eintracht. Es ist ein großer Traditionsverein mit einem sehr professionellen Umfeld und hervorragenden Bedingungen, der sich momentan in einer schwierigen sportlichen Situation befindet. Unser oberstes Ziel ist es zunächst, dass die Mannschaft sich schnell stabilisiert und in der Tabelle in sichere Regionen klettert. Dafür müssen wir nun gemeinsam in allen Bereichen intensiv arbeiten“, ergänzt André Schubert.