Ist bei Eintracht Braunschweig Torwart Lukas Kruse im Anflug?

Hilfe muss her und zwar schnell. Die sportliche Situation der Braunschweiger Eintracht in der 3. Fußballliga ist nach dem 2:4 (0:2) am Sonnabend in Meppen und dem Fall auf den letzten Tabellenplatz außerordentlich brisant. Wie berichtet haben die Krisensitzungen den ganzen Sonntag über als Ergebnis...