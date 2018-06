Deniz Undav wechselt zu Ligakonkurrent SV Meppen

Deniz Undav hat einen neuen Verein gefunden. Der Angreifer schließt sich Eintracht Braunschweigs Ligakonkurrent SV Meppen an. In Meppen unterschreibt der 21-Jährige einen Zweijahresvertrag. Seit 2017 gehörte Undav dem Kader der U23 von Eintracht Braunschweig an. Zuvor stürmte er für den TSV...