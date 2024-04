Wolfsburg. Manager Charly Fliegauf lässt Worten Taten folgen: Im Kern bleibt der Kader der Grizzlys Wolfsburg auch 2024/25 zusammen.

Charly Fliegauf hatte bereits beim Saisonabschluss angedeutet, dass er das Team der Grizzlys Wolfsburg weitgehend zusammenhalten möchte, und der Manager des Eishockey-Erstligisten macht jetzt nach und nach Nägel mit Köpfen. Einen ganz wichtigen hat er nun mit der Vertragsverlängerung von US-Mittelstürmer Andy Miele eingeschlagen. Der Center der Wolfsburger Topreihe wird auch in der DEL-Saison 2024/25 für die Grizzlys stürmen, hat einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Fliegauf lobt Miele: Ein absoluter Leader

„Andy hat sich in kürzester Zeit durch seine professionelle Arbeitseinstellung und seine Leistungen sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine zu einem absoluten Leader entwickelt“, betont Fliegauf, der über den nur 1,74 Meter großen Angreifer weiter sagt: „Er besitzt große technische Fähigkeiten, ist nach wie vor topfit und geht trotz seiner Größe keinem Zweikampf aus dem Weg. Die Mannschaft wird von seiner Erfahrung und seinem Spielwitz auch weiterhin sehr profitieren.“ Der Stürmer war vor einem Jahr aus der schwedischen SHL von HV71 nach Wolfburg gekommen.

Miele, der am 15. April 36 Jahre alt wird, hatte den Großteil der vergangenen Saison die Reihe mit Kapitän Spencer Machacek und Matt White angeführt. In 56 Saisonspielen war der Mann mit der Nummer 51 auf 14 Treffer und 35 Vorlagen gekommen. Machaceks Vertrag in Wolfsburg läuft ohnehin noch ein Jahr, Miele hat ebenfalls verlängert - bleibt noch White, mit dem der Wolfsburger Klub noch Gespräche über eine Verlängerung führt. Auch Mieles Landsmann war nach seinem Wechsel von den Eisbären Berlin bei den Grizzlys eingeschlagen. Er gilt als nächster Haltekandidat.

Zahlreiche Grizzlys-Personalien für die Saison 2024/25 sind bereits geklärt

Zuletzt hatten die Wolfsburger die Verträge mit Fabio Pfohl, der komplett vom Stürmer zum Verteidiger umschult, sowie Lucas Dumont um jeweils zwei Jahre verlängert. Nummer-1-Goalie Dustin Strahlmeier hat bei den Grizzlys einen nicht genau datierten Rentenvertrag unterschrieben. Offen ist die Situation eben bei White sowie den Stürmern Chris Wilkie und Peter Mueller, der im Januar nachverpflichtet wurde. Mit allen drei Angreifern wird Wolfsburg nicht verlängern, das dürfte schon eine Frage des Budgets sein.

Die Entscheidungen, die hier getroffen werden, haben dann auch Einfluss auf die Transferpolitik des Klubs in den kommenden Wochen und Monaten. Kommen muss auf jeden Fall noch ein weiterer U23-Spieler, ein ausländerischer Verteidiger als Ersatz für Nolan Zajac. Auch die Stelle von JC Beaudin wird der Klub neu besetzen. Nicht ganz so dringend ist die Frage, wer als Goalie Nummer 3 kommt, nachdem Ennio Albrecht die Grizzlys verlassen hat. Im Kern aber, und das steht spätestens mit der Miele-Verlängerung fest, bleiben die Grizzlys auch im kommenden Jahr weitgehend zusammen.