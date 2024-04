Wolfsburg. Dustin Strahlmeier, Nummer 1 des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten, hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Die Laufzeit bleibt offen.

Das ist ein starkes Zeichen nach einer für den Keeper schwierigen Saison: Die Grizzlys Wolfsburg haben den Vertrag mit ihrer Nummer 1 Dustin Strahlmeier frühzeitig verlängert. Anders als bei der vorherigen Ausdehnung vor zwei Jahren, als „Strahlie“ einen Dreijahres-Kontrakt bis 2025 unterschrieben hatte, ließ der Klub die neue Laufzeit offen, schrieb stattdessen von einem „langfristigen Vertrag“ für seinen 31 Jahre alten Goalie. Womöglich handelt es sich dabei sogar um einen „Rentenvertrag“.

Strahlmeier-Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen

Diese Vertragsverlängerung ist Rückendeckung à la Grizzlys! Denn in der zurückliegenden Spielzeit hatte Strahlmeier durchaus mit Problemen zu kämpfen, die Souveränität der zurückliegenden Jahre strahlte der zweimalige DEL-Torhüter des Jahres (2018 und 2022) nicht aus. Seine Fangquote lag nach 41 Hauptrunden-Spielen und den ligaweit zweitmeisten Shutouts (4) bei 90,9 Prozent. Im Play-off-Viertelfinale musste der Keeper nach den ersten zwei Partien (Fangquote 84,9 Prozent) seinen Platz zwischen den Pfosten für Hannibal Weitzmann räumen, der seiner Mannschaft trotz zwei weiteren Niederlagen die Chance auf einen Sieg gab.

Hinter Wolfsburgs Nummer 1 Dustin Strahlmeier liegt nach richtig starken Jahren eine eher schwierige Saison. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist daher auch als starkes Zeichen der Grizzlys zu werten. © Grizzlys Wolfsburg/oh | City-Press GmbH

Angesichts dessen ist die vorzeitige Verlängerung - Strahlmeier wäre ohnehin noch ein weiteres Jahr gebunden - eben ein nicht ganz alltägliches Zeichen im schnelllebigen Eishockey-Geschäft. Die Grizzlys wissen aber ganz genau, was sie an ihrem Goalie haben. Denn in seinen drei Wolfsburg-Jahren zuvor war der langjährige Nationaltorwart (WM-Silbermedaillengewinner 2023) stets ein Punktgarant, der sein Team unter Dauerbeschuss im Spiel halten konnte und auch mal die Unhaltbaren wegfing. Gleich in seiner ersten Grizzlys-Saison 2020/21 gehörte „Strahlie“ zu den Garanten auf dem Weg ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft, in dem die Mannschaft mit 1:2-Siegen den Eisbären Berlin unterlag.

Win-win-Situation: Grizzlys und Strahlmeier mit langfristiger Planungssicherheit

Auch der Klub lässt in seiner Mitteilung zur Vertragsverlängerung keinen Zweifel daran, dass Strahlmeier, der 2020 von den Schwenninger Wild Wings gekommen war, wieder an seine starken Leistungen anknüpfen wird. „Seine großen Qualitäten sind unumstritten, dies hat er seit seinem Wechsel zu uns mehrfach bewiesen. Er ist eine unserer wichtigsten Säulen. Daher sind wir überaus froh, dass wir auf dieser wichtigen Position frühzeitige und langfristige Planungssicherheit haben“, so Manager Charly Fliegauf.

Strahlmeier selbst sagt: „Ich fühle mich in Wolfsburg und bei den Grizzlys sehr wohl und bin sehr glücklich, dass ich langfristig hierbleiben kann und nun große Planungssicherheit habe.“ Große Planungssicherheit, das klingt zumindest nach einem Arbeitspapier, mit dem er seine restliche Eishockey-Karriere bestreiten könnte. Handelt es sich erneut um einen Vertrag über drei weitere Jahre, dann stünde der Torwart nach der Saison 2027/2028 kurz vor seinem 36. Geburtstag (17. Mai 1992). Der Keeper sagte weiter: „Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren stets ein sehr gutes Team haben und gemeinsam viel erreichen werden.“ Für die so wichtige Torhüterposition hat der Klub die Weichen jedenfalls schon einmal langfristig gestellt...

Ennio Albrecht wird die Grizzlys Wolfsburg verlassen

Und ganz nebenbei: Noch bei der Saisonabschlussfeier am vergangenen Samstag hatte Manager Charly Fliegauf mit Blick auf die nun zu Ende gegangene Laufbahn von Verteidiger Armin Wurm gesagt, er wünsche sich mehr Spieler, die sich so mit dem Klub identifizieren wie Wurm (von 2009 bis jetzt 686 Spiele). Mit Strahlmeier hat er jetzt einen weiteren, der den Wolfsburger Weg schon seit 2020 voller Überzeugung mitgeht.

In der Hierarchie der Grizzlys-Goalies wird sich auch in der neuen Saison nichts ändern. Strahlmeier bleibt die Nummer 1, Hannibal Weitzmann, dessen Vertrag noch ein weiteres Jahr Gültigkeit besitzt, sein Stellvertreter. Lediglich dahinter soll sich nach unseren Informationen etwas tun: Mit dem 23 Jahre alten Ennio Albrecht, der Ende Dezember bei der Overtime-Niederlage gegen Bremerhaven sein Debüt gegeben hatte, verlässt die Nummer 3 den Klub. Die Wolfsburger sind auf der Suche nach einem neuen Nachwuchs-Goalie.