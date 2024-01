Wolfsburg. Vor dem Heimspiel-Doppelpack der Grizzlys Wolfsburg gegen Ingolstadt und München wird die DEL-Jahres-Tabelle die Kritiker verwundern.

Noch zweimal alles raushauen vor der Länderspielpause! Die Grizzlys Wolfsburg können sich anlässlich ihres Heimspiel-Doppelpacks am Wochenende mit zwei Siegen eine hervorragende Ausgangsbasis für den Endspurt in der Hauptrunde schaffen. Und all denen, die zuletzt an den Leistungen von Schwarz-Orange herummäkelten, sei gesagt: Das Team von Cheftrainer Mike Stewart ist die viertbeste Mannschaft im Jahr 2024 in der Deutschen Eishockey-Liga!