Wolfsburg. Hannibal Weitzmann scharrt mit den Hufen. Warum Coach Mike Stewart noch zögert, den Torwart der Grizzlys Wolfsburg wieder einzusetzen.

Das nächste Comeback zeichnet sich beim Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg ab. Seit einigen Tagen steht Torwart Hannibal Weitzmann im Training wieder zusammen mit der Mannschaft auf dem Eis. Nach der Mittwoch-Einheit signalisierte er seine Einsatzbereitschaft. Trainer Mike Stewart zögert aber, sagt: „Wir Trainer und die medizinische Abteilung sind jetzt in der Pflicht, ihn zurückzubringen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Wann das sein wird, ist noch offen.“ Der Coach schließt es nicht aus, hält es aber für unwahrscheinlich, dass Weitzmann am Freitag (18 Uhr, Eis-Arena) gegen Schwenningen oder am Sonntag (19 Uhr) in Iserlohn erstmals seit dem 21. Dezember wieder spielt.