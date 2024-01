Wolfsburg. Sechs Wochen fehlte Julian Chrobot dem DEL-Klub Grizzlys Wolfsburg wegen Handbruchs. In seiner Heimat Augsburg feiert er sein Comeback.

„Ich fühle mich wie ein Hund, der die ganze Zeit an der Kette lag. Ich kann es kaum erwarten, endlich losgelassen zu werden“, sagt Julian Chrobot. Der Stürmer der Grizzlys Wolfsburg feiert am Freitag (19.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei den Augsburger Panthern sein Comeback in der Deutschen Eishockey-Liga nach gut sechswöchiger Zwangspause wegen eines Handgelenkanbruchs. Unterstützung bekommt der gebürtige Augsburger in seiner Heimatstadt von der Familie. Die Eltern, die jüngere Schwester mit Freund und sogar die Oma werden im Curt-Frenzel-Stadion auf der Tribüne die Daumen drücken.